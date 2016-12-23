Под Уфой неизвестный обстрелял два маршрутных такси в Новобулгаково

По данным ведомства, днем 22 декабря на конечной остановке маршрутных такси в Новобулгаково подошел неизвестный мужчина и произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, повредив два стекла в двух маршрутных такси, стоявших на остановке, после чего скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал.

Появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что стрелявший скрылся на автомашине ВАЗ-2105, который вскоре был найден сожженным в Кармаскалинском районе, в пресс-службе МВД не подтвердили.

Согласно этой неподтвержденной информации, нападавший мужчина был в медицинской маске и перед выстрелами выкрикнул несколько угроз в адрес водителей маршруток, стоявших рядом с машинами, требуя, чтобы они больше на этом маршруте не появлялись.