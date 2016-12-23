Барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей

Ранее в суде сообщали, что в пятницу в 12.00 по местному времени (10.00 мск) изберут меру пресечения Шилиманову, а в 14.00 (12.00 мск) — Новикову.

Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ЖК “Бухта-Квинс”. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 миллионов рублей

Комментарием следственных органов РИА Новости не располагает.