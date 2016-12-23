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09:39 (мск), источник: РИА Новости

Барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Следствие обвинило известного барда и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса (ЖК) на сумму 36 миллионов рублей, сообщает Свердловский областной суд.

Источник: РИА Новости

По данным местных СМИ, Новиков проходит по делу экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, которому ранее предъявили обвинение по статье «мошенничество по предварительному сговору, совершенное группой лиц».

Ранее в суде сообщали, что в пятницу в 12.00 по местному времени (10.00 мск) изберут меру пресечения Шилиманову, а в 14.00 (12.00 мск) — Новикову.

Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ЖК “Бухта-Квинс”. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 миллионов рублей

Комментарием следственных органов РИА Новости не располагает.

Александр Новиков — советский и российский автор-исполнитель песен в жанре «русский шансон». Новиков является лауреатом общенациональной премии «Овация» в номинации «Городской романс» и неоднократным лауреатом премии «Шансон года». В 1985 году бард был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако в 1990 году освобожден. Позднее Верховный суд России отменил приговор за отсутствием состава преступления.

Комментарии
12
сергей иванов
с каких пор он стал бардом, поет голимый уголовный шансон,
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Петрова Оксана
да, запил на воле накусал.
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В
с такой репой)
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