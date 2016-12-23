Барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей

По данным местных СМИ, Новиков проходит по делу экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, которому ранее предъявили обвинение по статье «мошенничество по предварительному сговору, совершенное группой лиц».
Ранее в суде сообщали, что в пятницу в 12.00 по местному времени (10.00 мск) изберут меру пресечения Шилиманову, а в 14.00 (12.00 мск) — Новикову.
Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ЖК “Бухта-Квинс”. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 миллионов рублей
Комментарием следственных органов РИА Новости не располагает.
Александр Новиков — советский и российский автор-исполнитель песен в жанре «русский шансон». Новиков является лауреатом общенациональной премии «Овация» в номинации «Городской романс» и неоднократным лауреатом премии «Шансон года». В 1985 году бард был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако в 1990 году освобожден. Позднее Верховный суд России отменил приговор за отсутствием состава преступления.