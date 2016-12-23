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09:59 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии три человека сгорели в частном доме в Новобикметово

Доследственная проверка начата следственными органами Башкирии по факту обнаружения обгоревших останков трех человек в ходе тушения пожара в частном доме Бураевского района, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

По данным ГУ МЧС республики, сообщение о возгорании дома на улице Вострецова в деревне Новобикметово Бураевского района поступило в диспетчерскую вчера, 22 декабря, в 19:35 местного времени.

В тушении пожара принимали участие 6 единицы техники и 17 человек личного состава. Полностью потушить пожар удалось только к утру следующего дня. Ликвидация пожара официально зафиксирована в 07:06 утра сегодня, 23 декабря.

На месте тушения пожара огнеборцами обнаружены обгоревшие останки трёх человек.

По предварительным данным следователей, пожарную службу накануне вечером вызвали соседи. Сейчас устанавливаются личности найденных людей со следами термического воздействия.

Предположительно, это 52-летний хозяин дома, его сожительница и 42-летний гость.

В качестве наиболее вероятных причин возгорания рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем при курении и самовольное подключение дома к электросети.

Пока устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления личностей и точной причины смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза.

Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься по результатам проводимой проверки, сообщили в пресс-службе.

Ведомство напоминает гражданам, что согласно ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности:

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;.

— при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану.

До прибытия пожарной охраны, принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Предоставлять в порядке, установленном законодательством, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Каждый гражданин должен знать и выполнять правила пожарной безопасности, предотвращать причины возникновения пожаров, а также знать правила действия во время пожара.

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