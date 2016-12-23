В Краснодаре стали известны подробности ДТП на остановке на ул. Красных Партизан
Виновник крупного ДТП, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, задержан полицией.
Виновник крупного ДТП, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, задержан полицией.
Как сообщал «Югополис», 22 декабря около 15.00 авария произошла на ул. Красных Партизан в районе краевой клинической больницы № 2.
По данным
После столкновения с автомобилем Renault Mitsubishi Lancer продолжил движение и столкнулся с автомобилем KIA, который в свою очередь наехал на автомобиль «Газель». От удара пассажирка «Газели» получила перелом.
В настоящее время водитель Mitsubishi Lancer задержан сотрудниками полиции. Выясняются обстоятельства и причины