В Краснодаре стали известны подробности ДТП на остановке на ул. Красных Партизан

Как сообщал «Югополис», 22 декабря около 15.00 авария произошла на ул. Красных Партизан в районе краевой клинической больницы № 2.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Красных партизан, допустил заднее столкновение с автомобилем Renault. От удара автомобиль Renault выбросило на остановку общественного транспорта, где он наехал на двух людей. Пострадавшие получили переломы и были госпитализированы.

После столкновения с автомобилем Renault Mitsubishi Lancer продолжил движение и столкнулся с автомобилем KIA, который в свою очередь наехал на автомобиль «Газель». От удара пассажирка «Газели» получила перелом.