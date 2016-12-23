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09:38 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре стали известны подробности ДТП на остановке на ул. Красных Партизан

Виновник крупного ДТП, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, задержан полицией.

Как сообщал «Югополис», 22 декабря около 15.00 авария произошла на ул. Красных Партизан в районе краевой клинической больницы № 2.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Красных партизан, допустил заднее столкновение с автомобилем Renault. От удара автомобиль Renault выбросило на остановку общественного транспорта, где он наехал на двух людей. Пострадавшие получили переломы и были госпитализированы.

После столкновения с автомобилем Renault Mitsubishi Lancer продолжил движение и столкнулся с автомобилем KIA, который в свою очередь наехал на автомобиль «Газель». От удара пассажирка «Газели» получила перелом.

В настоящее время водитель Mitsubishi Lancer задержан сотрудниками полиции. Выясняются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Полицейскими собираются сведения, необходимые для того чтобы дать оценку действиям участников ДТП.

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