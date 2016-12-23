Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
5 психических болезней из русских сказок
Внук Сталина умер на улице
Украинские силовики заняли новые позиции в районе Дебальцево
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Кто стоял за убийством российского посла на самом деле. Мнение
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
09:27 (мск), источник: БЕЛТА

Два человека погибли на пожаре в Щучинском районе

Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Новоселки поступило в МЧС после двух часов ночи. Огонь на крыше в пригородной деревне заметила жительница Щучина.

Источник: БЕЛТА

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в Щучинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Новоселки поступило в МЧС после двух часов ночи. Огонь на крыше в пригородной деревне заметила жительница Щучина. К прибытию спасателей весь дом был охвачен пламенем, при разведке на полу в одной комнате был обнаружен хозяин дома 1959 года рождения, а во второй — его 46-летний гость. Оба нигде не работали. Причина пожара устанавливается, предположительно, ей могла стать непотушенная сигарета.

С начала года в Гродненской области на пожарах погибли 54 человека, из них 36, предположительно, по причине неосторожного курения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафовали
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Барда Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Города России с самым доступным жильем
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
В Москве заменят все старые лифты
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь