23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в Щучинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Новоселки поступило в МЧС после двух часов ночи. Огонь на крыше в пригородной деревне заметила жительница Щучина. К прибытию спасателей весь дом был охвачен пламенем, при разведке на полу в одной комнате был обнаружен хозяин дома 1959 года рождения, а во второй — его 46-летний гость. Оба нигде не работали. Причина пожара устанавливается, предположительно, ей могла стать непотушенная сигарета.

С начала года в Гродненской области на пожарах погибли 54 человека, из них 36, предположительно, по причине неосторожного курения.