Полиция задержала пермяков, устроивших гонки на Белой Горе

Во время своих забав они совершали опасные маневры, наезжали на дорожные ограждения и нарушали ПДД. Все это было снято на видео и выложено в сеть.

Сотрудники ГИБДД установили личности гонщиков. Ими оказались жители Перми 1994 и 1995 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные материалы.

В настоящее время один из них привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток, также по решению суда он лишен права управления транспортным средством на срок пять месяцев.