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10:09 (мск), источник: Новости Перми

Полиция задержала пермяков, устроивших гонки на Белой Горе

21 декабря полицейские обнаружили в сети видео с участием двух автомобилей с неустановленными водителями. Автомобилисты устроили опасный дрифт на дороге Калининского сельского поселения.

Во время своих забав они совершали опасные маневры, наезжали на дорожные ограждения и нарушали ПДД. Все это было снято на видео и выложено в сеть.

Сотрудники ГИБДД установили личности гонщиков. Ими оказались жители Перми 1994 и 1995 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные материалы.

В настоящее время один из них привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток, также по решению суда он лишен права управления транспортным средством на срок пять месяцев.

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