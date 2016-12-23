Полиция задержала пермяков, устроивших гонки на Белой Горе
21 декабря полицейские обнаружили в сети видео с участием двух автомобилей с неустановленными водителями. Автомобилисты устроили опасный дрифт на дороге Калининского сельского поселения.
21 декабря полицейские обнаружили в сети видео с участием двух автомобилей с неустановленными водителями. Автомобилисты устроили опасный дрифт на дороге Калининского сельского поселения.
Во время своих забав они совершали опасные маневры, наезжали на дорожные ограждения и нарушали ПДД. Все это было снято на видео и выложено в сеть.
Сотрудники ГИБДД установили личности гонщиков. Ими оказались жители Перми 1994 и 1995 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные материалы.
В настоящее время один из них привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток, также по решению суда он лишен права управления транспортным средством на срок пять месяцев.