В Омске в собственной квартире найден труп охранника СКК им. Блинова
Тело покончившего с собой мужчины нашли его родственники.
Тело покончившего с собой мужчины нашли его родственники.
В минувшую среду, 21 декабря, в квартире дома в Чкаловском поселке около восьми часов утра родственники нашли висящий в петле труп 58-летнего мужчины.
Как стало известно, омич работал охранником в СКК им. Блинова. Причины его самоубийства устанавливают следователи следственного отдела по Октябрьскому округу СУ СКР по Омской области, сообщает «Вечерний Омск».