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10:11 (мск), источник: СуперОмск

В Омске в собственной квартире найден труп охранника СКК им. Блинова

Тело покончившего с собой мужчины нашли его родственники.

В минувшую среду, 21 декабря, в квартире дома в Чкаловском поселке около восьми часов утра родственники нашли висящий в петле труп 58-летнего мужчины.

Как стало известно, омич работал охранником в СКК им. Блинова. Причины его самоубийства устанавливают следователи следственного отдела по Октябрьскому округу СУ СКР по Омской области, сообщает «Вечерний Омск».

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