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11:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани ищут свидетелей ДТП на ул. Еники

(Город Казань KZN.RU, 23 декабря). В Казани ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия на ул. Еники, произошедшего 22 декабря.

В 14.30 напротив дома № 8 был совершен наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть без сопровождения взрослых на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по тел. 5−333−848.

Всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 272 ДТП, из них 5 происшествий с пострадавшими — 3 наезда на пешеходов, 2 столкновения автотранспорта. В результате 5 участников ДТП — 3 пешехода (в том числе ребенок), пассажир и водитель — получили травмы различной степени тяжести.

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