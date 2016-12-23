В Казани ищут свидетелей ДТП на ул. Еники

В 14.30 напротив дома № 8 был совершен наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть без сопровождения взрослых на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по тел. 5−333−848.

Всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 272 ДТП, из них 5 происшествий с пострадавшими — 3 наезда на пешеходов, 2 столкновения автотранспорта. В результате 5 участников ДТП — 3 пешехода (в том числе ребенок), пассажир и водитель — получили травмы различной степени тяжести.