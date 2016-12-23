Пенсионер в ссоре зарезал брата в Ивацевичском районе
В деревне Омельная Ивацевичского района 22 декабря в 18.15 в своем доме пенсионер в ссоре после совместного распития спиртного ножом убил брата 1960 года рождения.
В деревне Омельная Ивацевичского района 22 декабря в 18.15 в своем доме пенсионер в ссоре после совместного распития спиртного ножом убил брата 1960 года рождения.
23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер в ссоре зарезал брата в Ивацевичском районе. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.
В деревне Омельная Ивацевичского района 22 декабря в 18.15 в своем доме пенсионер в ссоре после совместного распития спиртного ножом убил брата 1960 года рождения. Подозреваемый задержан.