34-летний пассажир автобуса задержан за перевозку марихуаны в Волгоградской области
На посту в Городищенскому районе у пассажира автобуса была обнаружена марихуана. Об этом ВДТВ рассказали в
На посту в Городищенскому районе у пассажира автобуса была обнаружена марихуана. Об этом ВДТВ рассказали в
Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса, который ехал по маршруту «Урюпинск — Волгоград», обратили внимание на подозрительное поведение одного мужчины.
При личный досмотре у 34-летнего волгоградца был найден бумажный сверток с марихуаной весом 7,75 грамм.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства». Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.