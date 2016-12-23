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10:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

34-летний пассажир автобуса задержан за перевозку марихуаны в Волгоградской области

На посту в Городищенскому районе у пассажира автобуса была обнаружена марихуана. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса, который ехал по маршруту «Урюпинск — Волгоград», обратили внимание на подозрительное поведение одного мужчины.

При личный досмотре у 34-летнего волгоградца был найден бумажный сверток с марихуаной весом 7,75 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства». Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

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