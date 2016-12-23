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10:31 (мск), источник: Nakanune.ru

Фура с шестью тоннами медпрепаратов пропала по пути из Москвы в Екатеринбург

Хищение реагентов для свердловских больниц может вылиться в уголовку. Как стало известно, по пути из Москвы в Екатеринбург пропала фура с шестью тоннами медпрепаратов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЛДПР, крупная партия реагентов предназначалась для исследования крови. Врачи планировали, что его хватит на два месяца работы.

«Химические реактивы, необходимые для проведения общего анализа крови, пропали вместе с водителем и машиной. В процессе поисков удалось выяснить, что фирма-перевозчик, которая взяла на себя доставку заказа, давно прекратила свою деятельность. Несмотря на то, что водителя объявили в федеральный розыск, возбуждать уголовное дело и, соответственно, заниматься поиском ценного груза, полицейские не спешили», — рассказали в партии.

По некоторым данным, груз принадлежал екатеринбургской компании ООО «МедТек». Получить комментарий в компании на момент публикации не удалось — директора не было на месте.

В ситуацию вмешался депутат Госдумы Игорь Торощин, представляющий Свердловскую область. Парламентарий направил официальный запрос начальнику ГУ МВД РФ по Москве Олегу Баранову с просьбой немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию хищения реагентов.

«Сегодня утром мне по линии специальной связи позвонил начальник московской полиции Олег Баранов. Он подтвердил получение моего запроса, касающегося данной ситуации и заверил меня, что уголовное дело будет возбуждено и расследовано в самый кратчайший срок! Уверен, что столичные полицейские сделают все возможное, чтобы поймать преступников и вернуть ценный груз в больницы», — рассказал Торощин.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве Накануне.RU сообщили, что «им о таком происшествии ничего не известно».

Также парламентарий проинформировал министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову, что большая часть больниц Свердловской области не сможет проводить гематологические исследования, поскольку предназначенные для этого реагенты были похищены.

Отметим, что анализ крови является одним из самых необходимых исследований, которое нужно пройти, обратившись в медучреждение.

Получить комментарий свердловского Минздрава на момент публикации не удалось — пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков не брал трубку. При этом, ранее, комментирую инциден, он сообщал, что «Минздрав не в курсе такой проблемы»: «Об исчезнувшей фуре нам ничего не известно. В областных больницах с реагентами все в порядке, они полностью обеспечены всем необходимым».

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