Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Шотландские ученые объяснили существование секса
Студенты престижного вуза России объявили бойкот занятиям
У России отобрали право провести еще одно спортивное соревнование
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Кто стоял за убийством российского посла на самом деле. Мнение
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
14События недели в фотографиях
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
10:22 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с четырьмя погибшими

Грузовик Scania врезался в Lada Largus.

Авария произошла 18 декабря примерно в 23:20 на 1097 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 46-летний житель Свердловской области, управляя грузовиком «Scania», двигался со стороны Уфы в направлении Самары.

По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, мужчина допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Следствием этого стало лобовое столкновение с автомашиной «Lada Largus» под управлением водителя 1961 года рождения (стаж — 16 лет). После этого оба транспортных средства съехали в кювет.
От полученных в результате ДТП травм водитель, а также две пассажирки легкового автомобиля — женщина 1988 года рождения и 8-месячная девочка, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка «Lada Largus» — 29-летняя женщина, в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу, где вскоре скончалась. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии.

В настоящее время в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщает облМВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноармейском районе произошел порыв водовода ХВС: 13 населенных пунктов остались без воды
Пресс-конференция Путина ставит рекорды еще до своего начала
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
«МегаФон» объявил о планах купить долю Усманова в Mail.Ru Group
Акушерок собрались приравнять к врачам
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Города России с самым доступным жильем
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
В Москве заменят все старые лифты
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь