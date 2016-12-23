В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с четырьмя погибшими

Авария произошла 18 декабря примерно в 23:20 на 1097 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 46-летний житель Свердловской области, управляя грузовиком «Scania», двигался со стороны Уфы в направлении Самары.

По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, мужчина допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Следствием этого стало лобовое столкновение с автомашиной «Lada Largus» под управлением водителя 1961 года рождения (стаж — 16 лет). После этого оба транспортных средства съехали в кювет.

От полученных в результате ДТП травм водитель, а также две пассажирки легкового автомобиля — женщина 1988 года рождения и 8-месячная девочка, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка «Lada Largus» — 29-летняя женщина, в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу, где вскоре скончалась. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии.

В настоящее время в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщает облМВД.