Водители внедорожников не смогли разъехаться на перекрестке в Хабаровске

На пересечении улиц Гамарника и Павловича на пустой дороге столкнулись два внедорожника, сообщает портал «Губерния». Владелец «Тойоты Ленд Крузер» ехал в сторону «Дальэнергомаша» и направления движения на перекрестке не менял. Скорость, с которой он ехал, автолюбитель оценивал примерно в 50 километров в час.

Шофер «Мицубиши Паджеро Спорт» двигался во встречном направлении. На перекрестке он собирался повернуть налево. Хозяин «Тойоты» в аварии обвинил оппонента — приступая к маневру, тот не убедился, что путь свободен.

Владелец «Паджеро Спорт» излагал другую версию случившегося. По его словам, водитель «Тойоты» лукавил относительно сигнала светофора, к тому же ехал он с выключенными фарами, из-за чего серебристый внедорожник было весьма сложно разглядеть.

Доказать, что фары на машине оппонента были выключены, водитель «Паджеро» никак не мог. В его иномарке, как и в случае со вторым участником ДТП, видеорегистратора нет. Виновником аварии автоинспекторы назвали шофера сворачивавшего внедорожника.

Оба водителя попали в ДТП впервые.