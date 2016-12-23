В Красноярске осудили директора турфирмы, присвоившую 300 тысяч на путёвки

В Советском районе Красноярска суд вынес решение о наказании для директора турфирмы, присвоившей 300 тысяч рублей на турпутёвку. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в апреле 2016-го женщина не оплатила путёвку в ОАЭ, хотя клиентка передала ей свыше 300 тысяч рублей. Несостоявшимся туристам стало известно об отмене поездки за два дня до предполагаемого вылета. В судебном заседании обвиняемая пояснила, что деньги, полученные от потерпевших, она потратила на выплату долгов, а также на оплату туров для клиентов, которые вылетели на отдых до этого. Туристические путевки для потерпевших она хотела оплатить из средств, полученных от следующих клиентов, но до июня 2016-го в офис никто не обратился.

Учитывая полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, а также то, что она частично возместила ущерб, суд назначил ей наказание — 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Однако приговор в законную силу ещё не вступил. У сторон есть 10 дней для решения вопроса о его обжаловании.