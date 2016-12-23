В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

Днем 22 декабря в Нижегородской области на трассе Москва — Уфа 52-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». В результате ДТП погибли водитель и 76-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в пост ДПС врезалась фура: погибла женщина сотрудница РЖД.