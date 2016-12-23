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10:38 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Источник: Ньюс-НН.ру

Днем 22 декабря в Нижегородской области на трассе Москва — Уфа 52-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». В результате ДТП погибли водитель и 76-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в пост ДПС врезалась фура: погибла женщина сотрудница РЖД.

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