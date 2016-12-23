В Нижегородской области похитили гранты на 6 миллионов рублей

В 2014 году эти люди обратились за помощью в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства. По словам злоумышленников, им нужны были деньги, чтобы вести бизнес в сфере сельского хозяйства и грузоперевозок. Однако лже-предприниматели открыли фиктивные фирмы-однодневки, приносили поддельные документы о закупленном оборудовании и технике. Ежегодные гранты в размере 300 тысяч рублей тратили на свои нужды.

Подозреваемые признали свою вину. За мошенничество им грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 12 декабря стало известно, что в Нижегородской области фермер обманом получил грант 1 миллион рублей.