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10:33 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области похитили гранты на 6 миллионов рублей

В Нижегородской области группу из 23 человек подозревают в хищении более 6 миллионов рублей бюджетных денег, выделенных на развитие предпринимательства. Об этом сообщает областная прокуратура.

Источник: Ньюс-НН.ру

В 2014 году эти люди обратились за помощью в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства. По словам злоумышленников, им нужны были деньги, чтобы вести бизнес в сфере сельского хозяйства и грузоперевозок. Однако лже-предприниматели открыли фиктивные фирмы-однодневки, приносили поддельные документы о закупленном оборудовании и технике. Ежегодные гранты в размере 300 тысяч рублей тратили на свои нужды.

Подозреваемые признали свою вину. За мошенничество им грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 12 декабря стало известно, что в Нижегородской области фермер обманом получил грант 1 миллион рублей.

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