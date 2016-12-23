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13:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Трое мужчин ограбили припаркованную возле торгового центра машину в Волгограде

Волгоградцы задержаны за ограбление машины. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

21 декабря ночью в полицию с заявлением о краже обратился 38-летний житель Новониколаевского района. Он сообщил, что неизвестные, вскрыв машину, припаркованную на стоянке возле торгового центра, украли меховую шапку, мобильный телефон и видеорегистратор. Общая сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать грабителей. Ими оказались 29-летний и 34-летний волгоградцы, а также ранее судимый 22-летний житель Городищенского района. Подозреваемые вину признали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.

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