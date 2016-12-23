На трассе в Воронежской области загорелась фура
В Воронежской области днем 22 декабря по неизвестным причинам загорелся грузовой автомобиль.
В Воронежской области днем 22 декабря по неизвестным причинам загорелся грузовой автомобиль.
Как сообщают в
В ведомстве поясняют, что в результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил только сам автомобиль — на площади около одного квадратного метра у грузовика обгорела обшивка кабины.
Причина пожара в данный момент устанавливается. Не исключено, что возгорание произошло