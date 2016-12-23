На трассе в Воронежской области загорелась фура

Как сообщают в пресс-службе областного управления МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 14 часов 26 минут. По словам звонившего горела фура в селе Гвоздовка Ольховатского района. На вызов был направлен пожарный расчет, но водителю и очевидцам удалось справиться с огнем самостоятельно, еще до приезда спасателей.

В ведомстве поясняют, что в результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил только сам автомобиль — на площади около одного квадратного метра у грузовика обгорела обшивка кабины.