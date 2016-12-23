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10:48 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура проводит проверку из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме на Урале

По предварительной информации, 19 декабря в Кушве произошла авария на сетях теплоснабжения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи с отсутствием тепло- и водоснабжения в жилом многоквартирном доме в городе Кушва в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Кушвы организовала проверку по факту отсутствия тепло- и водоснабжения в многоквартирном жилом доме. 22 декабря в прокуратуру обратились жители указанного дома с жалобой на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. По предварительной информации, 19 декабря произошла авария на сетях теплоснабжения вблизи указанного дома, в настоящее время в рамках устранения аварии на данном участке задействованы все коммунальные службы города», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь ведомства Марина Канатова пояснила ТАСС, что точное число пострадавших в результате аварии будет установлено в ходе проверки. «Это длительный процесс, жильцов расселят в другие жилые помещения», — добавила собеседница агентства.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных жилищных прав жителей города и привлечение виновных лиц к ответственности.

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