Прокуратура проводит проверку из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме на Урале
По предварительной информации, 19 декабря в Кушве произошла авария на сетях теплоснабжения.
По предварительной информации, 19 декабря в Кушве произошла авария на сетях теплоснабжения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи с отсутствием тепло- и водоснабжения в жилом многоквартирном доме в городе Кушва в Свердловской области, сообщили в
«Прокуратура Кушвы организовала проверку по факту отсутствия тепло- и водоснабжения в многоквартирном жилом доме. 22 декабря в прокуратуру обратились жители указанного дома с жалобой на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. По предварительной информации, 19 декабря произошла авария на сетях теплоснабжения вблизи указанного дома, в настоящее время в рамках устранения аварии на данном участке задействованы все коммунальные службы города», — говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований действующего законодательства в сфере