Прокуратура проводит проверку из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи с отсутствием тепло- и водоснабжения в жилом многоквартирном доме в городе Кушва в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Кушвы организовала проверку по факту отсутствия тепло- и водоснабжения в многоквартирном жилом доме. 22 декабря в прокуратуру обратились жители указанного дома с жалобой на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. По предварительной информации, 19 декабря произошла авария на сетях теплоснабжения вблизи указанного дома, в настоящее время в рамках устранения аварии на данном участке задействованы все коммунальные службы города», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь ведомства Марина Канатова пояснила ТАСС, что точное число пострадавших в результате аварии будет установлено в ходе проверки. «Это длительный процесс, жильцов расселят в другие жилые помещения», — добавила собеседница агентства.