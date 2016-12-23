Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
5 психических болезней из русских сказок
Сбербанк снова не сдержит обещание, данное клиентам-физлицам
Трамп высказался об убийстве российского посла
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Знаменитая актриса сломала руки, упав на входе в театр
Сбежавшей к игил московской студентке дали срок
"Самый быстрый в мире": СМИ раскрыли данные о ракете "Нудоль"
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
13Убит посол России в Турции
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
11:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Банкира из Красноярска обвинили в краже 26 млн рублей

Уголовное дело уже направлено в суд.

28-летнего менеджера красноярского филиала банка и его 29-летнего знакомого обвинили в краже 26,4 млн рублей со счетов обеспеченных клиентов. Мужчины разработали преступную схему, обналичили украденные деньги и потратили их на свои нужды. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Подозреваемые снимали деньги со счетов в течение одного года. Работник банка лично обслуживал VIP-клиентов, оформлял документы и передавал данные о кредитных картах своему знакомому.

«Следуя разработанной схеме, обвиняемые похитили денежные средства трех клиентов банка на общую сумму 26,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

На обоих мужчин завели уголовные дела по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «покушение на мошенничество». В ближайшее время суд рассмотрит дела и вынесет обвиняемым приговор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На «Столбах» показали стаю собак, «поймавшую» след марала
Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Шойгу объявил об освобождении Алеппо
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Глава ЦРУ выступил против ответных кибератак США в адрес России
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь