Причиной гибели пожилых супругов в центре Красноярска мог стать электроприбор
Пожилая пара на ул. Парижской коммуны могла погибнуть
Пожилая пара на ул. Парижской коммуны могла погибнуть
Напомним, вчера вечером в 5-этажном доме произошел пожар в одной из квартир. Прибывшие пожарные вскрыли квартиру для тушения и обнаружили там тела двух пенсионеров.
В следственном управлении по данному факту уже начата доследственная проверка. Как успели выяснить следователи, пенсионеры — мужчина 83 лет и его жена 78 лет — проживали отдельно от детей, дочь приходила проведать их около 17:00, и все было в порядке. Позднее тем же вечером соседи заметили пожар и вызвали специалистов. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, при осмотре места происшествия
«Рассматривается версия о неосторожном обращении с электробытовыми приборами. В настоящее время назначена
Стоит отметить, сообщение о том, что пожарные вынуждены были терять время