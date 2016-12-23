Турфирма обманула медиков на 200 тысяч

В отношении сотрудников туристической фирмы «Викир и К» возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Их подозревают в обмане членов профсоюза челябинской областной больницы № 3, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Согласно версии следствия, директор профсоюза передала необходимые документы компании, однако отдохнуть в Крыму на оговоренных условиях медики не смогли.

«Часть клиентов, оплативших путевки полностью, приехали к месту отдыха, однако отдых организован не был. Другой части клиентов, оплативших услуги турфирмы в полном объеме, не были предоставлены ни путевки, ни билеты к месту отдыха», — пояснили в региональной прокуратуре.

Выяснилось, что директор фирмы, получив средства, не оплатил отдых, однако деньги назад не вернул. Пострадали пять семей, а сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей.

Отметим, что ранее проверку по этому факту проводил отдел экономической безопасноти и противодействию коррупции городского УМВД, однако оснований для возбуждения уголовного дела не нашел. Но с этой позицией не согласилась прокуратура и отменила постановление. По требованию ведомства начато расследование, правоохранительные органы устанавливают виновных.