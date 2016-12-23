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11:14 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на площади 200 квадратных метров тушат в цехе «Магнитки», пострадавших нет

Челябинск. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Возгорание произошло в пятницу в цехе Магнитогорского металлургического комбината, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 11:40, пожару присвоен второй ранг, погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горит транспортерная лента и уголь в галерее между углеподготовительным цехом и коксовой батареей № 8 коксохимического производства на площади 200 кв. метров. Сотрудников комбината в здании нет.

ММК — один из крупнейших в России производителей металлопродукции.

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