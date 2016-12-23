Пожар на площади 200 квадратных метров тушат в цехе «Магнитки», пострадавших нет

«Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 11:40, пожару присвоен второй ранг, погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горит транспортерная лента и уголь в галерее между углеподготовительным цехом и коксовой батареей № 8 коксохимического производства на площади 200 кв. метров. Сотрудников комбината в здании нет.

ММК — один из крупнейших в России производителей металлопродукции.