УМВД: Водитель микроавтобуса умер во время движения на улице Суворова
На улице Суворова водитель умер за рулём микроавтобуса. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На улице Суворова водитель умер за рулём микроавтобуса. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Инцидент произошёл утром в пятницу, 23 декабря. По предварительным данным, водителю автомобиля внезапно стало плохо. В результате машина съехала в придорожный кювет. Полиция предполагает, что он умер ещё во время движения микроавтобуса, но окончательные выводы сделают по результатам проверки.
На месте работают сотрудники Госавтоиспекции. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины аварии.