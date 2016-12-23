УМВД: Водитель микроавтобуса умер во время движения на улице Суворова

Инцидент произошёл утром в пятницу, 23 декабря. По предварительным данным, водителю автомобиля внезапно стало плохо. В результате машина съехала в придорожный кювет. Полиция предполагает, что он умер ещё во время движения микроавтобуса, но окончательные выводы сделают по результатам проверки.

На месте работают сотрудники Госавтоиспекции. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины аварии.