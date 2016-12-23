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11:58 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: Водитель микроавтобуса умер во время движения на улице Суворова

На улице Суворова водитель умер за рулём микроавтобуса. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл утром в пятницу, 23 декабря. По предварительным данным, водителю автомобиля внезапно стало плохо. В результате машина съехала в придорожный кювет. Полиция предполагает, что он умер ещё во время движения микроавтобуса, но окончательные выводы сделают по результатам проверки.

На месте работают сотрудники Госавтоиспекции. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
В микроавтобусах перевозят по пол сотни человек , продажные гайцы за балабосики глаза на это закрывают. Типа маршрутка тонирована и ничего не видно.... Но это до первой большой братской могилы......
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