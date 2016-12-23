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11:28 (мск), источник: VN.RU

Мужчина напал на пристава и получил три года условно

Три года условно дали не в меру агрессивному жителю Кировского района Новосибирска за нападение на судебного пристава. Мужчина не хотел платить по счетам и пытался избавиться от служебного лица путем угроз.

Приговор в отношении гражданина Козлова В. А. вынес суд Кировского района. Мужчина напал на судебного пристава, пришедшего взыскать с него долги, и нанес ему нетяжкие побои.

В результате агрессор подпал под действие статьи 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия». Ему назначили три года лишения свободы условно. В течение этого срока гражданину Козлову придется каждый месяц являться в надзорный орган для регистрации. Также мужчине запрещено менять место жительств без специального разрешения.

Напомним, на днях судебным приставам Новосибирска пришлось решать непростую задачу — выселять упорного пенсионера из ветхого дома, определенного под снос. Мужчина несколько раз возвращался в уже заколоченный дом, а перед сносом его вновь нашли в своей квартире.

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