На Дону обнаружили цех по производству поддельного алкоголя
В Чертковском районе Ростовской области был ликвидирован цех по нелегальному производству водки. Об этом сообщает
В Чертковском районе Ростовской области был ликвидирован цех по нелегальному производству водки. Об этом сообщает
Ведомство совместно с сотрудниками УЭБиПК по Ростовской области обнаружили помещение в поселке
Цех был достаточно крупным — имел автоматическую линию розлива. Там нашли более 20 тысяч литров
Продукцию этого подпольного завода уже несколько раз находили на прилавках магазинов Ростова, а теперь нашли и сам «источник». Оборудование и «сырье» арестованы, сейчас проводятся административные расследования, подчеркнули в Росалкогольрегулировании.