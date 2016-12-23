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11:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону обнаружили цех по производству поддельного алкоголя

В Чертковском районе Ростовской области был ликвидирован цех по нелегальному производству водки. Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ведомство совместно с сотрудниками УЭБиПК по Ростовской области обнаружили помещение в поселке Алексеево-Лозовское.

Цех был достаточно крупным — имел автоматическую линию розлива. Там нашли более 20 тысяч литров водно-спиртовой смеси, а также свыше 36 тысяч бутылок поддельной водки различных наименований.

Продукцию этого подпольного завода уже несколько раз находили на прилавках магазинов Ростова, а теперь нашли и сам «источник». Оборудование и «сырье» арестованы, сейчас проводятся административные расследования, подчеркнули в Росалкогольрегулировании.

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