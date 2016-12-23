Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Вред красного мяса поставили под сомнение
Трамп рассказал, кого он хочет видеть на своей инаугурации
Трамп высказался об убийстве российского посла
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
СМИ: Буланова после развода с мужем закрутила новый роман
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
13Убит посол России в Турции
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
11:53 (мск), источник: ТАСС

Возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате локализовано, жертв нет

Представитель компании добавил, что производственный процесс идет в обычном режиме.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в Челябинской области локализовано, жертв нет, сообщил ТАСС представитель компании.

«На коксовой батарее N4 произошло возгорание конвейерной ленты. Возгорание локализовано. Площадь возгорания незначительна, в пределах 100 квадратных метров. Жертв нет», — сказал он.

Представитель компании добавил, что производственный процесс идет в обычном режиме. «Задымление связано с материалом возгорания (прорезиненный материал)», — отметил он.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в РФ представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Основным владельцем ММК является Виктор Рашников, который контролирует 87,26% акций предприятия через зарегистрированную на Кипре Mintha Holding Limited.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Шойгу объявил об освобождении Алеппо
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Глава ЦРУ выступил против ответных кибератак США в адрес России
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь