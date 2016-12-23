Возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате локализовано, жертв нет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в Челябинской области локализовано, жертв нет, сообщил ТАСС представитель компании.

«На коксовой батарее N4 произошло возгорание конвейерной ленты. Возгорание локализовано. Площадь возгорания незначительна, в пределах 100 квадратных метров. Жертв нет», — сказал он.

Представитель компании добавил, что производственный процесс идет в обычном режиме. «Задымление связано с материалом возгорания (прорезиненный материал)», — отметил он.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в РФ представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Основным владельцем ММК является Виктор Рашников, который контролирует 87,26% акций предприятия через зарегистрированную на Кипре Mintha Holding Limited.