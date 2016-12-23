Фигуранта дела «Бухты Квинс» арестовали

Бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова арестовали на два месяца. Такое решение сегодня принял Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, передает «Уралинформбюро».

Шилиманов и бард Александр Новиков проходят обвиняемыми по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива «Бухта Квинс». В 14.00 будет решаться вопрос о мере пресечения шансонье (следствие ходатайствует о домашнем аресте, вчера ему было предъявлено обвинение).

В 2010 году при участии Новикова был организован скандальный кооператив. Около 70 пайщиков вложили в проект 150 миллионов рублей. В конечном счете люди остались без крыши над головой. Четыре года обманутые пайщики добивались встречи с шансонье, но тот их игнорировал. После многолетнего расследования было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Новиков утверждает, что не получал деньги. Однако в распоряжении редакции есть документы, которые подтверждают, что он расписывался за крупные суммы.

«Уралинформбюро» изначально предполагало истинную причину участия Новикова в выборах в свердловское Заксобрание: депутатский мандат прикрыл бы его от следствия.