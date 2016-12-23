Уральскую автоледи отправили в колонию за смертельное ДТП
Суд на Среднем Урале вынес приговор Светлане Морарь. Женщина проведет 2,5 года в колонии за смертельное ДТП.
Суд на Среднем Урале вынес приговор Светлане Морарь. Женщина проведет 2,5 года в колонии за смертельное ДТП.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 8 сентября Морарь в пьяном состоянии ехала за рулем автомобиля «Шевроле Нива» в Карпинске. На перекрестке улиц Некрасова — Лесопильная автоледи неправильно выбрала скорость, и, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с ВАЗ 21093. Пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался через неделю после аварии.
Суд признал Светлану Морарь виновной в
Кроме того, с Морарь в пользу родственников погибшего взыскан моральный и материальный вред на сумму более 1 млн руб.