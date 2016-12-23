Свидетели по делу чиновника Белоконя могут стать подозреваемыми в даче ложных показаний

Экс-руководитель госучреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» (КГБУ «УАДиТ») Сергей Белоконь 15 февраля 2016 года приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима со штрафом в 73,5 млн рублей.

Ленинский районный суд Перми счел доказанной версию полиции и СКР, что в 2013—2014 годы Белоконь получил взятку на общую сумму 1,05 млн рублей от гендиректора и соучредителя ООО «Дорожник» Анатолия Старкова из села Березовка в виде ежемесячной оплаты аренды квартиры для семьи чиновника в 75 тыс. рублей. Приговором установлено, что глава подрядной компании Старков находился в зависимом положении от руководителя КГБУ «УАДиТ», а после того, как стал оплачивать жилье для Белоконя, получил еще более 30 контрактов и договоров.

По просьбе Сергея Белоконя на работу в ООО «Дорожник» были оформлены его брат Юрий с женой и племянник Артур. Юрий Белоконь возглавлял участок ООО «Дорожник» в Горнозаводске, где у подрядной компании есть свой асфальтобетонный завод. Руководитель госучреждения Белоконь захотел создать здесь совместное частное предприятие. Бизнесмен не согласился. Тогда ООО «Дорожник», выигравшему конкурс на капремонт автодороги «Горнозаводск — граница Свердловской области» стоимостью около 150 млн рублей, было отказано в заключении договора с КГБУ «УАДиТ».

На предварительном следствии Белоконь представил расписку, датированную 21 сентября 2012 года, согласно которой Старков взял у госслужащего в долг миллион рублей на строительство своего дома. Способом погашения займа, заявил Белоконь, были расчеты за аренду его пермской квартиры. Версию о займе попытались подтвердить два свидетеля — замруководителя КГБУ «УАДиТ» Сергей Лазарев и министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Константин Черемушкин. Однако экспертиза определила, что документ изготовлен не ранее апреля 2014 года. Доказано, что Старков был вынужден подписать бумагу под давлением Белоконя и сделал это уже в ходе доследственной проверки.

Несоответствующими действительности признаны и показания Лазарева с Черемушкиным о том, что в июне 2015 года зампредседателя правительства Пермского края Олег Демченко якобы показал адресованное губернатору Виктору Басаргину письмо Старкова о том, что бизнесмен под влиянием полицейских оговорил Белоконя и просит помочь обратиться в прокуратуру. Губернатор будто бы по телефону позвонил Демченко, дал указание принять Старкова и выслушать. Губернатор якобы отписал полученное письмо Демченко и «приказал разобраться с этим вопросом». По словам Лазарева, встреча со Старковым в кабинете Демченко состоялась.

Судья Сергей Сыров отметил в приговоре: «Свидетель Старков А. М. отрицает данный факт; каких-либо препятствий для самостоятельного обращения Старкова А. М. в прокуратуру (…) не имелось, в связи с чем не было необходимости обращаться к губернатору Пермского края. Оригинал указанного письма суду не представлен; правительством Пермского края какие-либо меры по якобы имевшему месту письму не приняты».

Поводом для возбуждения уголовного дела о даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ) может стать рапорт государственного обвинителя Сергея Белкина, который участвовал в судебном процессе против Белоконя. Сроки давности для привлечения к ответственности свидетелей Лазарева и Черемушкина не истекли. Подстрекателем считается лицо, склонившее свидетеля к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или иным способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). В этой связи может быть проверена роль Олега Демченко.

Известно — Демченко, осужденный Белоконь, свидетели Лазарев и Черемушкин в 90-х годов вместе работали в Ямало-Ненецком автономном округе. Демченко возглавлял департамент строительства, транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, а Черемушкин был заместителем председателя региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Когда Демченко трудился мэром Салехарда, Белоконь руководил расположенным там ГУП «ЯмалАвтоДор» и Лазарев был его замом.

До приглашения в 2012 году от Демченко в Пермь на должность с окладом 24 248 рублей 90 копеек Белоконь жил в Москве и работал заместителем руководителя проекта в американской компании «Аргус Пайпланд Сервис». С учетом надбавок и премий его официальный доход в КГБУ «УАДиТ» за 2013 год составил 1 873 460 рублей 53 копейки. Белоконь заявил на следствии, что в 2013 году с семьей отдыхал в Таиланде, в 2014-м — в Париже. «Стоимость путевок не знает, занималась супруга», — указано в приговоре. Автомашины Audi Q5 за 2,5 млн рублей и Toyota RAV4 за 1,3 млн рублей куплены в 2012-м и в 2013 году неработающей женой «на свои деньги» — пояснил Белоконь. Если верить осужденному, еще миллион был вручен Старкову.

Опровергая доводы защиты об отсутствии криминала, суд указал в приговоре: «Так, Белоконь С. И. в ходе предварительного следствия утверждал, что деньги в долг передал Старкову А. М. одномоментно двумя пачками по 500 000 рублей, затем в ходе допроса изменил показания, показал, что 500 000 рублей передал Старкову А. М. он, а 500 000 рублей для Старкова А. М. передала его супруга Белоконь С. В. через Старкова С. А. (сына бизнесмена — “НП”). Свидетель Черемушкин К. М. показал, что деньги Старкову А. М. поступали от Белоконя С. И. неоднократно, регулярно».