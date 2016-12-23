В морозы посёлок Першино на ЧМЗ остался без электроэнергии из-за аварии
Ночью температура в домах была ниже 18 градусов.
Ночью температура в домах была ниже 18 градусов.
Посёлок Першино в Металлургическом районе Челябинска остался без электроэнергии
Вчера, 22 декабря, в 16:00 в посёлке Першино отключили свет и отопление
По словам жителей, их дома остывают, температура в жилищах ночью была ниже 18 градусов. Дети спят в тёплой одежде.
Вечером в посёлке поставили
«Причиной аварии могла стать выросшая на сети нагрузка