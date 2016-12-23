В морозы посёлок Першино на ЧМЗ остался без электроэнергии из-за аварии

Посёлок Першино в Металлургическом районе Челябинска остался без электроэнергии из-за аварии. Информацией поделились жители посёлка в социальных сетях.

Вчера, 22 декабря, в 16:00 в посёлке Першино отключили свет и отопление из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи. По данным диспетчерской службы Металлургического района, без электроэнергии остались 500 домов.

По словам жителей, их дома остывают, температура в жилищах ночью была ниже 18 градусов. Дети спят в тёплой одежде.

Вечером в посёлке поставили дизель-генератор и подключили к электроснабжению 200 домов. Работы по подключению ещё 300 зданий затянулись до обеда 23 декабря.