В Калининграде владелица стоянки утилизировала автомобиль клиента

С жалобой в полицию обратился 57-летний калининградец. Его автомобиль «Тойота Авенсис» 2006 года выпуска находился на стоянке с 2013 года — у машины после лобового столкновения заклинило передние колеса. Ежемесячно он платил за услугу по тысяче рублей.

«Но новый арендатор стоянки вывез неисправный автомобиль на утилизацию. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли части уже разобранного автомобиля и вернули их потерпевшему», — сообщили в полиции.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.