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13:40 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде владелица стоянки утилизировала автомобиль клиента

За кражу 60-летняя женщина может сесть в тюрьму на пять лет, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

С жалобой в полицию обратился 57-летний калининградец. Его автомобиль «Тойота Авенсис» 2006 года выпуска находился на стоянке с 2013 года — у машины после лобового столкновения заклинило передние колеса. Ежемесячно он платил за услугу по тысяче рублей.

«Но новый арендатор стоянки вывез неисправный автомобиль на утилизацию. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли части уже разобранного автомобиля и вернули их потерпевшему», — сообщили в полиции.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

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