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13:22 (мск), источник: Actualitati.md

На трассе Кишинев-Бендеры произошло серьезное ДТП

Сегодня утром примерно в 08:30 на трассе Кишинев-Бендеры произошло серьезное ДТП. При выезде из населенного пункта Бульбоака столкнулись два легковых автомобиля.

Источник: Actualitati.md

Полиция уже находится на месте аварии.

Водителя, который по предварительной информации стал виновником аварии, доставили в больницу. Его состояние оценивается, как среднетяжелое.

Подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителями.

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