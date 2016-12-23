Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Вред красного мяса поставили под сомнение
Умер известный советский и российский актер
У Сергея Лазарева родился сын
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Мини-платье и модное колье: Пугачева показала потрясающий образ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках за полчаса произошли 3 ДТП в одном месте

Пострадал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте.

В Семилуках на улице Транспортной в течение получаса произошло три ДТП с участием пяти автомобилей в пятницу, 23 декабря. Основная причина произошедшего — невнимательность водителей на дороге. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Семилукскому району Алексей Подколзин.

Первая авария произошла в 7:10. По предварительной информации, нетрезвый 26-летний житель села Ендовище переходил улицу Транспортную в городе Семилуки вне пешеходного перехода. На проезжей части мужчину сбил двигавшийся сторону Семилук «ВАЗ». Травмированный пешеход доставлен на «скорой» в райбольницу.

Через несколько минут, объезжая место первой аварии, водитель грузовика «Газель» допустил боковое столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ», двигавшимся по встречке. Рейсовый автобус двигался из села Гнилуша в райцентр. Пассажиры не пострадали.

Третье ДТП произошло еще через несколько минут. Водитель «семерки» рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что он, увидев на дороге аварию, начал притормаживать, но его занесло на скольской дороге и «ВАЗ» въехал в «Ладу Калину», ехавшую впереди.

В результате трех ДТП механические повреждения получили три легковых автомобиля, пассажирский автобус «ПАЗ» и грузовик «Газель». Водители и пассажиры не пострадали.

По его словам, сотрудники семилукского отдела ГИБДД проводят административное расследование и выясняют причины и обстоятельства произошедших аварий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рейтинг РИА «Воронеж». Как Воронеж прославился в федеральных СМИ в 2016 году
Путин поддержал введение ЕС безвизового режима для Украины
Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний
МОК перепроверит пробы российских спортсменов с трех Олимпиад
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских лыжников отстранены от соревнований
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь