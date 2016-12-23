В Семилуках за полчаса произошли 3 ДТП в одном месте

В Семилуках на улице Транспортной в течение получаса произошло три ДТП с участием пяти автомобилей в пятницу, 23 декабря. Основная причина произошедшего — невнимательность водителей на дороге. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Семилукскому району Алексей Подколзин.

Первая авария произошла в 7:10. По предварительной информации, нетрезвый 26-летний житель села Ендовище переходил улицу Транспортную в городе Семилуки вне пешеходного перехода. На проезжей части мужчину сбил двигавшийся сторону Семилук «ВАЗ». Травмированный пешеход доставлен на «скорой» в райбольницу.

Через несколько минут, объезжая место первой аварии, водитель грузовика «Газель» допустил боковое столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ», двигавшимся по встречке. Рейсовый автобус двигался из села Гнилуша в райцентр. Пассажиры не пострадали.

Третье ДТП произошло еще через несколько минут. Водитель «семерки» рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что он, увидев на дороге аварию, начал притормаживать, но его занесло на скольской дороге и «ВАЗ» въехал в «Ладу Калину», ехавшую впереди.

В результате трех ДТП механические повреждения получили три легковых автомобиля, пассажирский автобус «ПАЗ» и грузовик «Газель». Водители и пассажиры не пострадали.

По его словам, сотрудники семилукского отдела ГИБДД проводят административное расследование и выясняют причины и обстоятельства произошедших аварий.