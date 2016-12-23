Отпечаток уха и след от ботинка помогли поймать домушников из Евпатории

Серийного вора-домушника из Евпатории поймали благодаря отпечатку уха и следу от ботинка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

С июля 2013 по сентябрь 2014 в ОМВД Республики Крым по Евпатории поступило 25 заявлений о фактах совершения квартирных краж. Все преступления были идентичны по способу исполнения и имели одну общую деталь. На двери каждой взломанной квартиры был отпечаток уха. Правоохранители предположили, что таким образом злоумышленники проверяли наличие людей в квартире. Кроме того, в одной из обворованных квартир удалось обнаружить след, не принадлежащий хозяевам.

В ходе отработки попытки совершения квартирной кражи сотрудниками УМВД России по Симферополю были задержаны два жителя Евпатории и один житель Сакского района. При задержании злоумышленники оказали сопротивление.

В ведомстве сообщают, что во время обыска автомобиля подозреваемых были обнаружены орудия взлома, в ходе обыска по месту жительства были изъяты ювелирные украшения, мобильные телефоны и мелкая электронная бытовая техника, также экспертами-криминалистами было установлено, что след от ботинка принадлежит 33-летнему задержанному евпаторийцу, как и отпечаток ушной раковины.

Злоумышленникам грозит наказание, предусмотренное частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере», в виде лишения свободы сроком до 10 лет с крупным штрафом.