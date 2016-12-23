СМИ узнали о ликвидации в Милане подозреваемого в теракте в Германии

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в ходе перестрелки в Италии, сообщил источник Reuters в спецслужбах. Ранее полиция Дании сообщила о том, что​ человек, подходящий по описанию на подозреваемого в совершении теракта, обнаружен в Ольборге. Теракт в Берлине произошел 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.

Исполнитель нападения скрылся с места происшествия. В кабине грузовика полицейские обнаружили только тело водителя транспортной компании, которой принадлежала грузовая фура.



Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нападение является терактом. 20 декабря ответственность за него на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».



Сразу после теракта немецкая полиция объявили о задержании по подозрению в совершении нападения беженца из Пакистана. Однако позже глава полицейского президиума Берлина Клаус Кандт заявил, что в полиции не уверены в том, что они арестовали виновного в совершении теракта. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер также сообщала, что задержанный отказывается признавать свою вину.

