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12:39 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о ликвидации в Милане подозреваемого в теракте в Германии

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине был убит в ходе перестрелки в Милане. об этом Reuters сообщил источник в спецслужбах Италии. Ранее датские полицейские заявили о его обнаружении в Ольборге.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в ходе перестрелки в Италии, сообщил источник Reuters в спецслужбах.

Ранее полиция Дании сообщила о том, что​ человек, подходящий по описанию на подозреваемого в совершении теракта, обнаружен в Ольборге.

Теракт в Берлине произошел 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.

Источник: AP 2016

Исполнитель нападения скрылся с места происшествия. В кабине грузовика полицейские обнаружили только тело водителя транспортной компании, которой принадлежала грузовая фура.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нападение является терактом. 20 декабря ответственность за него на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Сразу после теракта немецкая полиция объявили о задержании по подозрению в совершении нападения беженца из Пакистана. Однако позже глава полицейского президиума Берлина Клаус Кандт заявил, что в полиции не уверены в том, что они арестовали виновного в совершении теракта. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер также сообщала, что задержанный отказывается признавать свою вину.

Комментарии
9
Игорь Петухов
ЦРУ верняк! Их почерк.
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Сергей Саморуков
А тебе?
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А Б
Странно, что террорист был ликвидирован, а не арестован. Создаётся впечатление, что кому-то более выгоден мертвый террорист, а не живой.
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В Италии убит подозреваемый в берлинском теракте
© Ньюстюб
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