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15:48 (мск), источник: Новый Калининград

Банде наркосбытчиков из Краснознаменска предъявили обвинение

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении группы мужчин, подозреваемых в наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, лидером преступной группы был 50-летний житель одного из поселков в Краснознаменском районе. Мужчина покупал героин мелкооптовыми партиями, за расфасовку и хранение товара отвечал его 56-летний знакомый. Еще один участником преступной группы являлся 39-летний житель Черняховска, он выполнял роль курьера.

«Несмотря на сложность схемы реализации наркотического средства, деятельность группы была раскрыта и пресечена правоохранительными органами», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина предъявлено обвинение по пункту г части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Подозреваемым в наркоторговле грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд по существу.

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