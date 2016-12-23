Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Вред красного мяса поставили под сомнение
Неизвестные захватили самолет с 111 пассажирами на борту
Звезды, ставшие мамами в 2016 году
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Мини-платье и модное колье: Пугачева показала потрясающий образ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
13:59 (мск), источник: Volga News

Деревянный дом напротив драмтеатра в Самаре тушили 55 человек

В пятницу в 12:07 пожар в деревянном доме на ул. Фрунзе напротив драмтеатра был потушен, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как сообщили в чрезвычайной службе, сообщение о возгорании кровли одноэтажного деревянного нежилого дома поступило в пожарную охрану в 11:18. Площадь пожара составила 150 кв. м. В его тушении участвовали 55 человек, применялось 14 единиц техники.

Очаг возгорания локализовали в 12:01, а через шесть минут пожар был полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти
Путин поддержал введение ЕС безвизового режима для Украины
Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний
МОК перепроверит пробы российских спортсменов с трех Олимпиад
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Батальон военной полиции будет следить за порядком в Алеппо
Шесть российских лыжников отстранены от соревнований
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь