В Москве выявили более 20 торговых точек с нелегальным алкоголем

Как сообщает портал департамента, за несколько дней выявлены 22 торговые точки, где помимо несоблюдения правил реализации алкогольной продукции допускались грубейшие нарушения требований санитарного законодательства и технических регламентов.

«В канун новогодних праздников в городе участились случаи безлицензионной торговли контрафактной алкогольной продукцией, что является прямой угрозой жизни и здоровью и москвичей, и гостей столицы», — цитирует портал руководителя департамента Владимира Черникова.

По его словам, для властей важно не допустить попадания на прилавки и продажу некачественной и нелегальной алкогольной продукции.

Проверки начались 19 декабря и будут проводиться вплоть до Нового года, предупреждают власти. В Москве сформированы мобильные группы, в которые входят представители департаментов региональной безопасности и противодействия коррупции, торговли и услуг и сотрудники столичной полиции.