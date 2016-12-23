Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Неизвестные захватили самолет с 111 пассажирами на борту
У Сергея Лазарева родился сын
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Мини-платье и модное колье: Пугачева показала потрясающий образ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Новиков приехал в суд

С часовым опозданием.

Источник: УралИнформБюро

Бард Александр Новиков, которому сегодня изберут меру пресечения, явился в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с почти часовым опозданием. Заседание должно было начаться в 14.00.

Новиков успел пообщаться с журналистами, передает корреспондент «Уралинформбюро». В частности, он заявил, что «никогда в Америку не сбегал» и вообще ненавидит эту страну. «Я ни от кого бегать не собираюсь и ничего не боюсь! У меня вообще страхов очень мало — страшно бесчестие!» — сказал шансонье.

Новиков внешне бодр, уверен в себе, однако одет немного неопрятно (обычно он очень внимателен к одежде). Комментировать сам процесс и обвинения в его адрес он отказался. Заседание начнется с минуты на минуту.

А. Новиков проходит обвиняемым по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива «Бухта Квинс». СКР ходатайствует о домашнем аресте барда. Ранее суд избрал меру пресечения его подельнику — бывшему замминистра экономики Михаилу Шилиманову. Его отправили в СИЗО до 18 февраля 2016 года.

В суде ажиотаж — помимо журналистов, присутствуют около 30 пострадавших пайщиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Неизвестные захватили самолет со 118 пассажирами на борту
Путин поддержал введение ЕС безвизового режима для Украины
Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний
МОК перепроверит пробы российских спортсменов с трех Олимпиад
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских лыжников отстранены от соревнований
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь