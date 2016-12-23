Сандакову и его адвокату ограничили срок ознакомления с делом о взятке

Бывшему заместителю губернатора Челябинской области дали месяц на ознакомление с материалами уголовного дела о получении взятки — по версии следствия и суда, Николай Сандаков и его адвокат Сергей Колосовский умышленно затягивают этот процесс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С ходатайством об ограничении Сандакова и его защитника во времени выступил заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области.

Как сообщили в Центральном райсуде, обвиняемый и адвокат возражали против этого, ссылаясь на то, что Сандаков без Колосовского не имеет возможности в полной мере знакомиться с материалами дела, проанализировать имеющиеся заключения экспертиз, поскольку не обладает достаточными знаниями и квалификацией в уголовно и уголовно-процессуальном законодательстве.

«Судом установлено, что защитник о времени ознакомления с материалами дела уведомлялся заблаговременно, однако следователю график своей занятости в судебных заседаниях, о которых ему было известно, не представил», — уточнили в суде.

Там добавили, что «судом был сделан вывод: со стороны обвиняемого Сандакова и его защитника Колосовского имеет место умышленное затягивание ознакомления с материалами уголовного дела». По мнению суда, адвокат злоупотребляет правом, ссылаясь на необходимость подготовки и участия в судебных заседаниях.

«Суд постановил установить обвиняемому Сандакову и его защитнику Колосовскому срок для ознакомления с материалами уголовного дела в тридцать рабочих дней, начиная с 23 декабря 2016 года», — добавили в райсуде.

Если они оба в этот срок не уложатся, следователь будет вправе принять решение об окончании данного процессуального действия.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, в настоящее время Советский райсуд Челябинска рассматривает уголовное дело в отношении Сандакова и специалиста в области компьютерных технологий Александра Аброськина о неправомерном доступе более чем к 10 тыс. электронных писем одного из местных политологов, а также начальника управления администрации губернатора, отвечавшего за взаимодействие со СМИ, не согласных с его деятельностью. Также экс-чиновник обвиняется в хищении у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, якобы за содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.