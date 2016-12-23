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13:20 (мск), источник: dostup1.ru

Сандакову и его адвокату ограничили срок ознакомления с делом о взятке

Суд сделал вывод, что экс-чиновник и его защитник Колосовский умышленно затягивают процесс.

Бывшему заместителю губернатора Челябинской области дали месяц на ознакомление с материалами уголовного дела о получении взятки — по версии следствия и суда, Николай Сандаков и его адвокат Сергей Колосовский умышленно затягивают этот процесс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С ходатайством об ограничении Сандакова и его защитника во времени выступил заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области.

Как сообщили в Центральном райсуде, обвиняемый и адвокат возражали против этого, ссылаясь на то, что Сандаков без Колосовского не имеет возможности в полной мере знакомиться с материалами дела, проанализировать имеющиеся заключения экспертиз, поскольку не обладает достаточными знаниями и квалификацией в уголовно и уголовно-процессуальном законодательстве.

«Судом установлено, что защитник о времени ознакомления с материалами дела уведомлялся заблаговременно, однако следователю график своей занятости в судебных заседаниях, о которых ему было известно, не представил», — уточнили в суде.

Там добавили, что «судом был сделан вывод: со стороны обвиняемого Сандакова и его защитника Колосовского имеет место умышленное затягивание ознакомления с материалами уголовного дела». По мнению суда, адвокат злоупотребляет правом, ссылаясь на необходимость подготовки и участия в судебных заседаниях.

«Суд постановил установить обвиняемому Сандакову и его защитнику Колосовскому срок для ознакомления с материалами уголовного дела в тридцать рабочих дней, начиная с 23 декабря 2016 года», — добавили в райсуде.

Если они оба в этот срок не уложатся, следователь будет вправе принять решение об окончании данного процессуального действия.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, в настоящее время Советский райсуд Челябинска рассматривает уголовное дело в отношении Сандакова и специалиста в области компьютерных технологий Александра Аброськина о неправомерном доступе более чем к 10 тыс. электронных писем одного из местных политологов, а также начальника управления администрации губернатора, отвечавшего за взаимодействие со СМИ, не согласных с его деятельностью. Также экс-чиновник обвиняется в хищении у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, якобы за содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.

По второму делу Сандакова подозревают в получении взятки на сумму не менее 1,3 млн рублей от директора ООО «ЧОП “Питон”». За это Сандаков якобы способствовал заключению госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (на тот момент экс-губернатора Михаила Юревича) на условиях, выгодных для охранного предприятия.

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