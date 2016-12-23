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13:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омске установщик окон обманул пенсионера на 27 тысяч рублей

Парень рассчитывал, что пожилой омич со временем забудет о деньгах и не станет обращаться в полицию.

64-летний пенсионер обратился в полицию с жалобой на мошенника, который его обманул.

Как выяснили оперативники, еще в июле этого года пенсионер обратился в одну из компаний по изготовлению и установке пластиковых окон.

К мужчине приехал парень, который все замерил и взял оплату за работу размером 27 тысяч рублей. Юноша пообещал закончить работу через пару месяцев.

Но пожилой омич так и не дождался замены окон — парень в течение нескольких месяцев то обещал выполнить заказ, то вернуть деньги.

В итоге пенсионер обратился в полицию. Силовики вскоре установили личность подозреваемого и задержали его. Юноша рассказал, что воспользовался доверчивостью пожилого человека и не ожидал, что тот обратится в полицию. Деньги парень уже давным-давно потратил.

Теперь обманщику грозит лишение свободы на срок до 2-х лет за хищение чужого имущества.

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