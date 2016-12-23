На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
В Челябинской области тушат пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.
В Челябинской области тушат пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.
— Сообщение о пожаре поступило сегодня в 11.40 утра на коксохимическом производстве ММК по улице Кирова, 93 в Магнитогорске, — сообщили в
Пожару присвоен второй ранг опасности. В тушении задействовано более 50 человек и 12 единиц техники, отметили в МЧС.