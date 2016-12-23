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13:31 (мск), источник: "Российская газета"

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

В Челябинской области тушат пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.

— Сообщение о пожаре поступило сегодня в 11.40 утра на коксохимическом производстве ММК по улице Кирова, 93 в Магнитогорске, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Горит транспортерная лента и уголь в наклонной галерее между углеподготовительным цехом и коксовой батареей № 8. Площадь возгорания превышает 200 погонных метров. Данных о погибших и пострадавших нет.

Пожару присвоен второй ранг опасности. В тушении задействовано более 50 человек и 12 единиц техники, отметили в МЧС.

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