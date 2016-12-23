Байкера, сбившего девочку на обочине, приговорили к колонии

Ребенок погиб на месте. Виновника приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии поселения. Также его лишили права управлять транспортным средством в течение пяти лет. Мотоциклист обязан возместить моральный ущерб пострадавшей стороне в размере 42 000 рублей. Пока он не погасит данную сумму, на его имущество наложен арест.

Вынесен приговор по делу байкера, который в июне 2016 года сбил 14-летнюю девочку, рассказали sb.by в суде Минского района.

В суде Минского района sb.by рассказали, что мужчина нигде не работал, так как являлся инвалидом второй группы. Обвиняемый пришел в суд на костылях. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию.

Байкер осужден по ст. 317 ч. 2 УК РБ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, происшествие случилось в июне 2016 года. 28-летний мотоциклист проезжал около деревни Боровцы Минского района. Не справившись с управлением, он выехал за пределы проезжей части, где находилась несовершеннолетняя девочка. Мотоциклист наехал на нее. От полученных травм подросток скончался на месте.

Мужчина признал свою вину. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде в течение 10 дней.