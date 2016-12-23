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14:00 (мск), источник: Meduza

Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний

Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиком. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.

По данным The Times of Malta, самолет захвачен одним угонщиком, предположительно, вооруженным ручной гранатой.

Угонщик, сторонник Муаммара Каддафи, объявил, что готов отпустить всех находящихся на борту, если его требования будут выполнены. Какие требования выдвигает захвативший самолет, пока не сообщается.

Другие мальтийские СМИ, включая сайт телеканала TVM, сообщают о двух угонщиках на борту ливийского самолета.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в своем твиттере, что получил сообщения об угнанном самолете. Информация, по его словам, проверяется правоохранительными органами.

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Meduza
событий пока нет
Комментарии
3
Северный Мишка
... и немедленно принять Украину в ЕС !...
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Р.P.F
требования-выдать кредит парашенко.
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А Б
Это сообщение, помимо констатации самого факта очередной вылазки террористов, интересно вот ещё с какой точки зрения. Официальная пропаганда РФ утверждает, что после свержения Каддафи в Ливии царит хаос, анархия и полностью отсутствует порядок и власть. Но, как выясняется, в стране летают гражданские самолёты, следовательно, функционирует транспортная система. Так что же тогда соответствует действительности - информация СМИ РФ или факты, говорящие о нормальной жизни в Ливии?
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