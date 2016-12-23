Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Угонщик, сторонник Муаммара Каддафи, объявил, что готов отпустить всех находящихся на борту, если его требования будут выполнены. Какие требования выдвигает захвативший самолет, пока не сообщается.

Другие мальтийские СМИ, включая сайт телеканала TVM, сообщают о двух угонщиках на борту ливийского самолета.