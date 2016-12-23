В Перми неотложка приехала к больному ребёнку спустя 9 часов

Пермячка девять часов ждала неотложку, вызванную больному сыну, пишет «РИА Новости». К моменту, когда прибыли врачи, высокая температура поднялась и пятимесячной дочери женщины. Инцидент произошёл в прошлые выходные. У четырехлетнего сына молодой мамы из Перми температура поднялась до 38,5 градусов. Также в глазах малыша появился гной. В 12 часов дня женщина вызвала неотложную помощь.

«Мне сказали: “Ждите” и повесили трубку. Жду час, второй, третий… Звоню в пять — ответ “ждите”, в восемь — “ждите”. Начинаю сходить с ума: сыну плохо, захлебывается соплями, измеряю температуру каждый час, пятимесячная дочь плачет… Когда приехала неотложка, на часах было 21.40, это были девять часов ада», — вспоминает женщина.

Однако прибывшие врачи не оправдали надежд пермячки — они лишь послушали четырехлетнего пациента и его пятимесячную сестру, у которой также поднялась температура, фонендоскопом. После они дали лекарства и уехали.

По данным СМИ, причиной такой ситуации могли стать массовые увольнения врачей, проблемы с автомобилями скорой помощи и нехваткой лекарств.