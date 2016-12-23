Семья, пострадавшая в пермском цирке, требует 1,5 млн рублей компенсации

Пермская семья, пострадавшая при падении 27-килограммового металлического шеста канатоходца, потребовала от цирка 1,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Во время инцидента женщина получила перелом носа, а ее 3-летняя дочь травму головы. Сидевшие рядом муж и маленький сын пермячки не пострадали, но до сих пор находятся в шоке от того, что их родных увезли с представления врачи «Скорой помощи».

Как пишет «Комсомольская правда», материальный ущерб от произошедшего составил 60 тыс. рублей. По полмиллиона семья просит в качестве моральной компенсации для матери с дочерью. Еще по 250 тыс. рублей — для отца и сына. Общая сумма требования превышает 1,5 млн рублей.