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14:17 (мск), источник: Properm.ru

Семья, пострадавшая в пермском цирке, требует 1,5 млн рублей компенсации

Во время представления на зрителей упал металлический шест канатоходца.

Пермская семья, пострадавшая при падении 27-килограммового металлического шеста канатоходца, потребовала от цирка 1,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Во время инцидента женщина получила перелом носа, а ее 3-летняя дочь травму головы. Сидевшие рядом муж и маленький сын пермячки не пострадали, но до сих пор находятся в шоке от того, что их родных увезли с представления врачи «Скорой помощи».

Как пишет «Комсомольская правда», материальный ущерб от произошедшего составил 60 тыс. рублей. По полмиллиона семья просит в качестве моральной компенсации для матери с дочерью. Еще по 250 тыс. рублей — для отца и сына. Общая сумма требования превышает 1,5 млн рублей.

«Обязательно буду добиваться справедливости. Дело даже не в деньгах, у меня есть бизнес, и я могу содержать свою семью, жену-домохозяйку, которая воспитывает детей. Тут дело принципа», — сообщил отец семейства.

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