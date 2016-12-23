Семья, пострадавшая в пермском цирке, требует 1,5 млн рублей компенсации
Во время представления на зрителей упал металлический шест канатоходца.
Во время представления на зрителей упал металлический шест канатоходца.
Пермская семья, пострадавшая при падении 27-килограммового металлического шеста канатоходца, потребовала от цирка 1,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Во время инцидента женщина получила перелом носа, а ее 3-летняя дочь травму головы. Сидевшие рядом муж и маленький сын пермячки не пострадали, но до сих пор находятся в шоке от того, что их родных увезли с представления врачи «Скорой помощи».
Как пишет «Комсомольская правда», материальный ущерб от произошедшего составил 60 тыс. рублей. По полмиллиона семья просит в качестве моральной компенсации для матери с дочерью. Еще по 250 тыс. рублей — для отца и сына. Общая сумма требования превышает 1,5 млн рублей.
«Обязательно буду добиваться справедливости. Дело даже не в деньгах, у меня есть бизнес, и я могу содержать свою семью,