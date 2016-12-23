Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Сбербанк снова не сдержит обещание, данное клиентам-физлицам
Как испортить ребенку Новый год
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Мини-платье и модное колье: Пугачева показала потрясающий образ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
14:16 (мск), источник: Новости Перми

В Добрянке задержали мужчину, избившего молодого человека

В конце ноября 2016 года в полицию Добрянского района обратились медики краевой больницы: к ним был доставлен 24-летний пациент с черепно-мозговой травмой.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего в медицинском учреждении. Накануне ночью он находился в одном из развлекательных заведений Добрянки. Там он поругался с мужчиной.

Между ними завязалась драка, в результате которой неизвестный ударил молодого человека кулаком по голове. Медицинское заключение показало, что травма по признаку опасности для жизни классифицируется как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемым оказался 32-летний житель Добрянки. Правоохранители задержали мужчину и доставили его отдел полиции, где тот во всем признался.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Добрянке задержали мужчину, избившего молодого человека
Путин поддержал введение ЕС безвизового режима для Украины
Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний
МОК перепроверит пробы российских спортсменов с трех Олимпиад
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Батальон военной полиции будет следить за порядком в Алеппо
Шесть российских лыжников отстранены от соревнований
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь