В Добрянке задержали мужчину, избившего молодого человека

Сотрудники полиции опросили потерпевшего в медицинском учреждении. Накануне ночью он находился в одном из развлекательных заведений Добрянки. Там он поругался с мужчиной.

Между ними завязалась драка, в результате которой неизвестный ударил молодого человека кулаком по голове. Медицинское заключение показало, что травма по признаку опасности для жизни классифицируется как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемым оказался 32-летний житель Добрянки. Правоохранители задержали мужчину и доставили его отдел полиции, где тот во всем признался.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.