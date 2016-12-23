Число жертв отравления суррогатом в Иркутске достигло 75

Россияне пьют концентраты для ванн и умирают. Как это вообще возможно?

«На текущий момент мы имеем еще одного скончавшегося в медицинской организации. Итого пострадали 121 человек, из них на госпитализации находится 19 человек, скончалось 75, в том числе в медицинских организациях погибло 44», — сказали в Минздраве.

В Иркутской области с 17 по 23 декабря более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник». По последним данным, 74 из них скончались.

В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.