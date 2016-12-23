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14:42 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове неизвестный ограбил отделение Бинбанка на 12 млн рублей

В Ростове-на-Дону неизвестный похитил денежные средства из отделения Бинбанка.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Инцидент произошел 23 декабря около 08:00 в финансовом учреждении по улице Добровольского, 2/1. По предварительным данным, в отделение банка зашел мужчина и, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги.

«Мужчине удалось похитить около 12 млн рублей. После совершения преступления ему удалось скрыться», — передает DonDay.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас в городе действует план-перехват «Сирена». Личность злоумышленника устанавливается.

Как сообщали Юга.ру, 21 декабря в Ростове в отделение Сбербанка ворвался мужчина и, угрожая взрывом, потребовал у сотрудников деньги. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

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