В Ростове неизвестный ограбил отделение Бинбанка на 12 млн рублей

Инцидент произошел 23 декабря около 08:00 в финансовом учреждении по улице Добровольского, 2/1. По предварительным данным, в отделение банка зашел мужчина и, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги.



«Мужчине удалось похитить около 12 млн рублей. После совершения преступления ему удалось скрыться», — передает DonDay.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сейчас в городе действует план-перехват «Сирена». Личность злоумышленника устанавливается.

Как сообщали Юга.ру, 21 декабря в Ростове в отделение Сбербанка ворвался мужчина и, угрожая взрывом, потребовал у сотрудников деньги. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.